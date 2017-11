PRF apreende maconha e cocaína que seria levada para Caçu (GO)

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem (07), dois homens por tráfico de drogas associação ao tráfico, receptação e adulteração de veículo. A abordagem foi no km-141, em Água Clara. O carro, um Fiat/Strada Working estava com placas falsas de Bocaiúva, Minas Gerais.

O automóvel estava sendo conduzido por um homem de 20 anos tendo como passageiro um outro homem, de 22 anos. O condutor apresentou o documento do automóvel com indícios de falsidade, sendo constatado que as placas originais eram de Quirinópolis (GO), onde tinha registro de roubo/furto na data de 02 setembro deste ano.

No interior do carro, a equipe encontrou 41 tabletes de maconha que somaram 48 kg e dois pacotes de cocaína que totalizaram 300g. Os ocupantes informaram aos policiais, ter pego a droga e o veículo em Água Clara e o levariam até Caçu, em Goiás, onde receberiam pelo transporte.

O veículo, juntamente com os dois homens e os entorpecentes, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.