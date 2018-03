PRF apreende mais de 2kg de cocaína com casal em veículo adaptado

Foto: PRF

Em fiscalização na Unidade Operacional da PRF em Três Lagoas/MS, BR-262 km 23, foi abordado um Renault/Duster com placa de Itororó/BA.

O veículo tinha identificação de adaptado para portador de necessidades físicas.Conforme observado no automóvel, seu condutor um homem de 37 anos, era cadeirante.

Com ele havia uma passageira de 21 anos. Os dois ocupantes do utilitário se mostraram bastante nervosos com a abordagem policial e deram informações contraditórias acerca da viagem.

Desconfiados de que poderia haver algum ilícito no veículo a equipe realizou uma busca minuciosa. No interior do tanque de combustíveis, os policiais encontraram 4 tabletes de cocaína, que somaram 2,470kg (dois quilos e quatrocentos e setenta gramas) da droga.

Questionado sobre o entorpecente, o homem informou que foi abordado por um homem em um shopping no Paraguai. Ele ofereceu R$5.000,00 (cinco mil reais) para transportar a substância em seu tanque de combustível até a cidade de Vitória da Conquista/BA.

A mulher disse não saber do entorpecente e que fora apenas fazer compras no país vizinho.Ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS, juntamente com o veículo e a droga.