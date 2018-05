PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em veículo estrangeiro

Na tarde desta quinta-feira, 03 de maio, na BR-267, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 603 kg de maconha.

A abordagem foi no km 108 em Nova Andradina/MS. Os policiais deram ordem de parada ao veículo Chevrolet/S10 LT com placas do Paraguai, conduzido por um brasileiro de 40 anos.

Durante a abordagem a equipe PRF avistou sobre o banco traseiro do veículo alguns fardos embalados com plástico preto. Ao indagar sobre a carga, o condutor confessou que se tratava de maconha. Ele disse ainda que é o proprietário da caminhonete, que carregou o veículo em Ponta Porã/MS e pretendia entregar em Bataguassu/MS, onde receberia pelo transporte.

Foram encontrados 23 fardos com vários tabletes de maconha que totalizaram 603,2kg (seiscentos e três quilos e duzentos gramas) do entorpecente.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil juntamente com o veículo e a droga.