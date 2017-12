Tráfico de drogas PRF apreende mais de uma tonelada de maconha em veículo roubado

Foto: PRF

Na manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha e recuperou um veículo roubado em Cuiabá/MT.

No km 370 da BR-060, em Campo Grande/MS, foi dada a ordem de parada ao automóvel Toyota/SW4 com placas aparentes de Rondonópolis/MT. O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, abandonando a caminhonete ainda em movimento para tentar se esconder em uma mata as margens da rodovia, mas foi preso pela equipe policial.

No interior do veículo foram encontrados 1.359 (mil trezentos e cinquenta e nove) tabletes de maconha que somaram 1.332,4 kg (mil trezentos e trinta e dois quilos e quatrocentos gramas) do ilícito.

Os policias encontraram ainda, um rádio telecomunicador que provavelmente era utilizado para comunicação com veículos que seguiam a frente para avisar sobre a presença de fiscalização policial.

Foi constatado que o automóvel tinha sinais de adulteração, com placas originais de Cuiabá/MT, onde possuía registro de roubo/furto registrado no dia 03/09/2017.

O motorista, de 20 anos, declarou ter pego o veículo carregado com a droga em Ponta Porã/MS e levaria até Campo Grande/MS.

O caminhonete, juntamente com o motorista e o entorpecente, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande/MS.