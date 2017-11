PRF apreende quase uma tonelada de agrotóxicos paraguaios O ilícito foi pego em Tacuru/MS e seria levado para o estado do Mato Grosso. Um homem foi preso

Por: Redação com assessoria

Na manhã desta quinta-feira (08 de novembro), no km 267 da BR-163, em Dourados/MS, os policiais rodoviários federais apreenderam 900 kg agrotóxicos paraguaios, e prendeu um homem, de 55 anos.

No interior do caminhão M.Benz/LS com placas de Umuarama/PR, a equipe encontrou vários pacotes de agrotóxico.

O motorista informou aos policiais que havia mais pacotes escondidos em compartimentos ocultos do veículo. Ao todo, foram apreendidos 900kg (novecentos quilos) de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.

O condutor declarou que foi contatado em Umuarama/PR para retirar o ilícito em Tacuru/MS, levaria até a cidade de Nova Mutum/MT e lá receberia pelo transporte.

O veículo, o condutor e os agrotóxicos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Dourados/MS.