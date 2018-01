Polícia Rodoviária Federal PRF - Balanço Operação Rodovida

AUTUAÇÕES DIVERSAS - Foram totalizados 1.044 autos de infrações gerais.

ULTRAPASSAGENS – Foram observadas 118 infrações de ultrapassagem cometidas sendo 106 realizadas em faixa dupla contínua.

CINTO DE SEGURANÇA – As autuações pelo não uso do cinto de segurança por parte dos passageiros representaram 89% das infrações deste tipo. Passageiros sem cinto representaram 73 autuações e motoristas sem o cinto 9 autuações. Crianças sem a cadeirinha ou assento de elevação resultaram em 22 autuações.

VELOCIDADE - Radares estáticos (móveis) foram utilizados e observaram 2.138 flagrantes de abuso da velocidade.

ALCOOLEMIA - A PRF realizou 2.076 testes com o “bafômetro” nas rodovias federais do MS; 43 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro; 9 motoristas foram presos.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - Abordagens educativas, cinema rodoviário e palestras foram realizadas durante o feriado, alcançando 2.097 pessoas.

RODOVIDA - Criada em 2011, a Operação Rodovida é uma ação do governo federal, coordenada pela Casa Civil e capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da PRF. Conta com ações dos ministérios das Cidades, da Saúde e dos Transportes.

Acontecendo em período de maior fluxo rodoviário (comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e Carnaval), época em que milhões de brasileiros pegam a estrada, com aumento de fluxo de veículos em praticamente todas as regiões do Brasil, a Operação Rodovida priorizará ações integradas e simultâneas, envolvendo diversas agências de fiscalização, com atuação coordenada e sistêmica, dentro dos respectivos eixos de competência, com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes.

Em paralelo às ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e instituições de segurança pública, os ministérios da Justiça, das Cidades, dos Transportes e da Saúde promoverão companhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil. A operação seguirá até 18 de fevereiro e abrangerá o período das férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, feriados marcados pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros.