PRF e PF apreendem carga de cigarros e pneus contrabandeados do Paraguai A ação se deu após os agentes abordarem um carro suspeito de dar cobertura no transporte de ilícitos

Foto: PRF

Policiais rodoviários federais (PRF) e agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam na noite desta segunda (04) uma carga de cerca de 300 caixas de cigarros e 57 pneus contrabandeados do Paraguai. A ação conjunta foi realizada no km 836 da BR-163, na divisa com o Mato Grosso do Sul.

A equipe estava em ronda nas proximidades de um posto de combustível quando abordou o veículo HONDA/FIT, placas de Dourados/MS. O condutor apresentou nervosismo com a presença policial e ficou confuso ao justificar sua presença naquele local. Os agentes realizaram um busca minuciosa no carro sem que nada de irregular fosse encontrado. Porém, o comportamento do motorista levantou a suspeita de que ele poderia estar dando cobertura no transporte de algum ilícito.

Diante da suspeita, os policiais deram início à fiscalização dos veículos de carga estacionados no local. Ao abrir a lona do caminhão Ford, que também trazia placas de Dourados/MS, os agentes se depararam com cerca de 300 caixas de cigarros e 57 pneus que estavam sendo contrabandeados do Paraguai. O motorista do caminhão não foi localizado. Todo material apreendido e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal de Rondonópolis.