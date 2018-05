Tráfico de drogas PRF e Polícia Federal apreendem batedor e mais de 1 T de maconha Três pessoas formam presas pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Foto: PRF

Na manhã desta sexta-feira, 04 de maio, na BR-163, no Distrito de Vista Alegre em Maracaju/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) juntamente com a Polícia Federal, prenderam três pessoas com 1.108 kg de maconha.

Foi dada a ordem de parada ao veículo VW/FOX com placas de Água Clara/MS, conduzido por uma mulher de 34 anos, em companhia dos filhos uma menina de 12 anos e um menino de 8.

A condutora declarou que estava fazendo serviço de batedor para uma caminhonete TOYOTA/HILUX.

Logo atrás a equipe abordou o veículo TOYOTA/HILUX com placas aparentes de Campo Grande/MS, conduzida por um homem de 26 anos em companhia da passageira de 36.

Na carroceira e no interior do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 1.108 kg (mil cento e oito quilos) da droga.

Em compartimento oculto no FOX, os policiais encontraram um rádio telecomunicador que era usado para avisar o motorista da caminhonete sobre fiscalizações policiais no trecho.

Foi constatado também, que o veículo TOYOTA/HILUX possuía registro de roubo/furto em Brasília/DF.

Os três pessoas foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados/MS, e as crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar da cidade.