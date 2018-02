PRF intercepta comboio de 5 carretas bitrens com mais de R$ 12 Milhões em cigarros Segunda maior apreensão do país prendeu pela segunda vez grupo criminoso em menos de 1 mês.

Foto: PRF

Na tarde de ontem (15 de fevereiro) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a segunda maior apreensão de cigarros contrabandeados do país, neste ano. Foi um comboio de cinco carretas ‘bitrens’ completamente carregadas com cigarros ilegais fabricados no Paraguai.

4 motoristas já haviam sido presos pela PRF em janeiro deste ano pelo mesmo crime. A apreensão de ontem, realizada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-060, no município de Sidrolândia/MS, envolveu diversas equipes da PRF. Inicialmente, 3 (três) carretas foram interceptadas e diligências levaram à apreensão de outras 2 (duas), uma em Sidrolândia e outra no município vizinho, em Maracaju/MS: ao todo 5 (cinco) carretas.

Cada caminhão-trator levava dois reboques graneleiros (bitrem) completamente carregados com cigarros. Ao todo foram apreendidos 15 (quinze) veículos (cavalos-tratores e reboques).

Cada conjunto ‘bitrem’ levava pelo menos 900 (novecentas) caixas de cigarros. O número representa pelo menos 225.000 pacotes ou 2.250.000 de maços. Segundo estimativa da instituição, cada maço representa R$ 5,50 em prejuízo para o contrabando e toda apreensão está avaliada em R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Possível destino – Todas as carretas e motoristas são do Estado de Goiás. Segundo declarações dos presos toda a carga de cigarro foi carregada na fronteira com o Paraguai e tinha como destino Rondonópolis, no Mato Grosso.

Suspeita – Policiais Rodoviários Federais suspeitaram inicialmente de um grupo de 3 carretas que trafegavam juntas pela rodovia BR-060, que interliga importantes rotas para fronteira com o Paraguai. Ao abordá-las os policiais encontraram grande quantidade de cigarros contrabandeados sob a lona do caminhão destinado ao transporte de grãos.

Diligências foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que resultaram na apreensão de outras duas carretas bitrens, na mesma rota de fronteira.

Prisão – Ontem, 4 (quatro) homens de foram presos de (28, 29, e dois de 30) anos. Um condutor conseguiu fugir durante a abordagem. Todos já haviam sido presos pela PRF, no município de Jaraguari/MS, em 20 de janeiro deste ano. Na ocasião foram flagrados em um comboio de 6 (seis) carretas bitrens carregadas com 2,4 milhões de maços de cigarros; a maior apreensão do país até então e foram encaminhados para a Polícia Federal em Campo Grande/MS, por contrabando de cigarros, uso clandestino de sistema de comunicação e associação criminosa.

Encaminhamento – Em razão do crime transnacional todos os 4 (quatro) presos e as 5 (cinco) carretas foram encaminhados novamente para a Polícia Federal em Campo Grande pelos mesmos crimes anteriormente cometidos.