PRF intercepta comboio, recupera quatro carros roubados e detém sete envolvidos Com placas clonadas e roubados no PR, veículos estavam a caminho do MS, quando foram abordados pela PRF na BR-487, em Alto Paraíso (PR)

16/02/2018 às 17:03 Comentar Compartilhar

Foto: PRF A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, em uma única ocorrência, quatro carros roubados e prendeu sete pessoas nesta sexta-feira (16) em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná. Um quinto veículo utilizado pela quadrilha também foi apreendido. Roubados no Paraná, todos os carros portavam placas clonadas de modelos similares. Ao menos dois dos presos usavam documentos falsos e eram foragidos da Justiça. Entre os detidos estão cinco homens e dois adolescentes. Os integrantes do grupo foram enquadrados, a princípio, nos crimes de receptação, adulteração, associação criminosa, uso de documento falso e desobediência. Por volta de 8h50, os policiais rodoviários federais de plantão na Unidade Operacional Porto Camargo perceberam a passagem de um comboio de diversos veículos, transitando em alta velocidade pela BR-487. A equipe da PRF passou então a seguir o comboio. De imediato, dois dos motoristas, que guiavam um Hyundai HB20 e um Honda Civic, jogaram os veículos para o acostamento e se entregaram. O motorista de um terceiro veículo, um Citroen C4 Pallas, arrancou bruscamente, fazendo várias ultrapassagens proibidas. Durante a tentativa de fuga, ele chegou a bater em uma viatura da PRF, ao fazer uma manobra brusca à esquerda. Na sequência, o motorista saltou do Citroen com o carro ainda em movimento. Ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso pelos agentes da PRF. Já o carro seguiu sua trajetória, cruzando a rodovia pela contramão, caindo em um barranco. Com placas clonadas, o Citroen C4 Pallas havia sido roubado no último dia 3 de janeiro, em São José dos Pinhais (PR). O homem que dirigia o carro apresentou uma carteira de habilitação falsa, em nome de outra pessoa. Ele tinha um mandado de prisão aberto contra si. Já o Hyundai HB20 havia sido roubado ontem (15), também em São José dos Pinhais. E o Honda Civic, em Londrina (PR), no mês de julho de 2014. Ambos também portavam placas frias. O motorista do Civic também era foragido da Justiça. A bordo de um Volkswagen Gol, outras três pessoas —dois homens uma adolescente de 17 anos de idade—faziam o papel de batedores e também foram presas. O documento do motorista também tinha indícios de falsificação. A equipe da PRF abordou ainda um segundo Hyundai HB20, também com placas clonadas e alerta de roubo, registrado em 29 de janeiro, em Curitiba (PR). A princípio, conforme declaração inicial dos presos, o comboio de quatro carros roubados seguiria até Ponta Porã (MS). A PRF encaminhou os dois adolescentes para a Delegacia de Polícia Civil em Xambrê e os demais cinco presos para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, junto com os veículos apreendidos.