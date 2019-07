TRÁFICO PRF prende 12 pessoas levando 570 quilos de maconha em baldes e bacias Se passavam por vendedores ambulantes

Foto: Reprodução/Direto das Ruas

Agentes da Polícia Rodoviário Federal (PRF), prenderam 12 pessoas que seguiam em um ônibus nesta segunda-feira (1º), na BR-463, rodovia que liga as cidade de Dourados a Ponta Porã. Dez homens que seguia no ônibus foram contratados para se passarem por vendedores de bacias, para tentar passar com 584 quilos de maconha com destino a Bauru, São Paulo. Um casal que fazia o serviço de “batedor” também acabou preso.

Os suspeitos transportavam utensílios domésticos comprados no Paraguai. Após verificação da carga, a polícia encontrou a droga em baldes e bacias.

O ônibus, os presos e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, para as providências cabíveis.