PRF prende casal que levava veiculo adulterado para o Paraguai

Na tarde dessa quinta-feira, 18 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que pretendia levar um automóvel para o país vizinho.

O Renault/Duster foi abordado na BR-163 km 323, em Rio Brilhante/MS e tinha dois ocupantes. O condutor, de 23 anos na companhia da namorada, de 30. O motorista se mostrou bastante nervoso com a abordagem policial e não soube explicar os motivos da viagem.

Em verificação ao automóvel, que apresentava placas aparentes de São Paulo/SP, foi observado adulterações nos sinais identificadores. O utilitário é original de São José dos Campos/SP, onde tinha queixa de furto/roubo na data de 20/12/2017.

Questionado, o condutor informou que sabia da origem ilícita do veículo e o pegou com um indivíduo na cidade do Guarujá/SP. O destino seria Ponta Porã/MS, onde receberia pelo transporte. A passageira disse desconhecer que o automóvel era roubado.

O casal foi preso e conduzido com o veículo para a Polícia Civil de Rio Brilhante/MS.