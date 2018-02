Rio Brilhante PRF prende passageiro de ônibus viajando com 23 anabolizantes O produto que é de uso ilegal e proibído no Brasil

Um passageiro de 33 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com anabolizantes. Ele viajava em um ônibus, na tarde de ontem, quarta-feira (31), pela rodovia BR-163, em Rio Brilhante - distante 163 quilômetros da Capital - quando o veículo foi abordado.

A fiscalização aconteceu no Km 323 da rodovia. O homem era passageiro do coletivo que saiu do município de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, e tinha como destino Campo Grande. Os medicamentos ilegais foram encontrados na mochila do passageiro, sendo um pote de suplemento alimentar e 23 anabolizantes de uso ilegal no Brasil.

De acordo com a PRF, o homem revelou saber que o produto é proibido em território brasileiro e afirmou que faria uso próprio dos materiais. Após o flagrante, ele foi encaminhado para Delegacia da PF (Polícia Federal) de Dourados.