PRF recupera em Rio Brilhante carro roubado no Estado do Rio de Janeiro

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de domingo, 22 de abril, recuperou uma caminhonete com registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Durante fiscalização de rotina na Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante/MS (BR-163 km 323) realizaram a abordagem a um Toyota/Hilux com placas aparentes de Nova Friburgo/RJ que era conduzido por um homem de 29 anos.

O condutor apresentou nervosismo excessivo durante a fiscalização e prestou informações contraditórias quanto a origem e destino de sua viagem.

Em vistoria ao veículo, os policiais observaram e visto que os sinais identificadores estavam adulterados. E em checagem foi constatado que na verdade tratava-se de uma Hilux com placas de São Caetano do Sul/SP com ocorrência de roubo na cidade de Belford Roxo/RJ na data de 03/03/2018.

Indagado, o condutor declarou que pegou o veículo em São Paulo/SP de um indivíduo desconhecido e o levaria até a cidade de Maracaju/MS, onde receberia pelo serviço.

O motorista foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Rio Brilhante/MS juntamente com o veículo.