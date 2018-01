PRF recupera veiculo roubado em Curitiba

Na tarde de terça-feira, 02 de janeiro, no km 141 da BR-262, em Água Clara/MS, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de roubo/furto no Estado do Paraná.

Foi dada a ordem de parada ao veículo I/Citroen C4 Pallas, com placas aparentes de São José dos Pinhais/PR, conduzido por um homem de 39 anos.

Foi constatado que o carro tinha sinais de adulteração, com placas originais de Curitiba/PR, onde possuía registro de roubo/furto no dia 04/02/2015.

O motorista declarou que trabalha em um circo que está em Água Clara/MS, e o veículo é de propriedade de seu chefe.

O patrão do condutor foi localizado e compareceu a Unidade Operacional da PRF, ele afirmou que comprou o carro no dia 12/05/2017 em Chapecó/SC.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS, para prestarem esclarecimentos.