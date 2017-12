PRF PRF registra aumento de flagrantes de Embriaguez Ontem, em apenas duas horas, 4 motoristas foram autuados em Campo Grande

Ontem (27 de dezembro – quarta-feira), em Campo Grande/MS, na rodovia BR-163, em apenas 2h de fiscalização com foco na embriaguez, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 4 (quatro) motoristas dirigindo sob efeito de álcool. No Estado foram 8 (oito) casos no mesmo dia.

Reforço do policiamento e fiscalizações durante Operação RODOVIDA está acontecendo nas rodovias federais do Estado com foco em infrações graves, como a embriaguez.

Aumento da fiscalização é Integrado às ações da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Agetran e Detran/MS, na Capital, e abrange o Macroanel de Campo Grande, bairros e principais avenidas que dão acesso à rodovia. A meta é reduzir os acidentes, especialmente os mais graves: com feridos e mortos.

Em apenas uma blitz, na capital, entre 16h e 18h, na rodovia BR-163, na saída para Dourados/MS, 4 (quatro) motoristas foram flagrados dirigindo após terem ingerido bebida alcoólica.

Dados do início da Operação RODOVIDA em 2017, entre os dias 22 e 25/12, já apontaram aumento de 16% dos flagrantes de consumo de álcool por motoristas, nas rodovias federais do estado (42 casos em 2017, contra 36 em 2016).

Para redução do número de acidentes graves nas rodovias federais, no período de Ano Novo, a PRF intensificará mais as fiscalizações com bafômetros em todas rodovias federais, integrando ações com Polícia Militar, DETRAN, Guardas Municipais, Agências Municipais de Trânsito e órgãos envolvidos no atendimento de acidentes de trânsito.