Procurador preso com cocaína teria tentado subornar PMs no Rio

Por: Com informações Veja Rio / SF

Foto: O Dia

Na madrugada desta quarta (02), o procurador federal Ricardo Marques de Almeida e um amigo foram detidos em um quiosque da avenida Vieira Souto, um dos endereços mais caros do Rio de Janeiro.

Segundo depoimento dos policiais militares que atuaram no caso, o procurador teria sido flagrado quando aspirava a droga, quando teria tentado se livrar da cápsula com o pó branco na pia do quiosque.

Enquanto era levado pelos policiais para delegacia, Almeida teria alegado estar passando mal e pedido para que a viatura parasse em um posto de gasolina. Os PMs atenderam ao pedido e, no local, o procurador teria oferecido R$ 300 aos militares em troca de sua liberação, oferta que teria sido rejeitada pelos policiais.

Almeida foi então conduzido à delegacia e autuado por porte de entorpecentes e corrupção ativa. O procurador não quis prestar depoimento.