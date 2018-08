Angélica Professor comete suicídio em praça central

Foto: PORTAL ANGÉLICA

Um fato lamentável aconteceu no inicio da tarde desta quarta-feira (01) na praça central Messias Garcia Duarte em Angélica, onde um homem com tiro na cabeça cometeu suicídio.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, o Professor João Damasceno Filho de 56 anos cometeu suicídio no inicio da tarde de hoje no município de Angélica, segundo uma testemunha, Joãozinho como era conhecido popularmente estava na praça quando em um determinado momento se agachou e colocou uma arma na boca e efetuou o disparo.

Joãozinho foi presidente do SIMTED de Angélica por cerca de 12 anos e segundo informações apuradas no local, o mesmo estava com quadro depressivo, o mesmo era tio do empresário Denis Damasceno e irmão do Milnton Damasceno, entre outros familiares conhecidos do município de Angélica.