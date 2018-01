Monte Castelo Professor é envolto em chamas ao colidir moto em caçamba de entulho e gerar explosão 'Ele só não morreu porque os moradores falaram para ele rolar'

O motociclista Altair Dias Siqueira, 29 anos, ficou gravemente ferido após colidir a moto que conduzia em uma caçamba, na Avenida Norte, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Altair é professor de matemática e mecânico de aeronaves e sofreu graves queimaduras em um acidente que resultou em uma explosão na Avenida Norte, Bairro Monte Castelo em Campo Grande na noite de ontem, quarta-feira (17). A colisão aconteceu a poucos metros da casa da vítima.

Ele transitava em uma moto Honda Titan no sentido norte-sul quando bateu contra a caçamba estacionada. Uma norma da prefeitura prevê que a caçamba pode ser colocada de forma perpendicular ou paralela à guia, desde que não ultrapasse a faixa de estacionamento. Um boletim de ocorrência será feito e a polícia irá apurar os fatos.

Segundo testemunhas, um carro vinha pelo sentido contrário e teria invadido parcialmente a faixa do motociclista. Ao desviar do veículo, o tanque da moto bateu contra a caçamba.

"O tanque da moto bateu na ponta da caçamba e explodiu na hora. Ele só não morreu porque os moradores falaram para ele rolar. Ele virou uma bola de fogo na hora e rolou por uns dez metros no chão", disse Pedro Maciel, 44, concunhado do motociclista, em depoimento á sites locais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o professor sofreu queimaduras no rosto, pescoço, tórax, braços, além de uma fratura exposta na perna direita. Ele foi levado consciente para atendimento na Santa Casa. O capacete chegou a ficar preso na cabeça da vítima, segundo testemunhas.

Segundo a assessoria do hospital, o paciente teve 45% do corpo queimado e aguarda vaga para o CTI (Centro de Terapia Intensiva). Altair deu entrada na unidade de saúde por volta das 21h e foi submetido a cirurgia no joelho.

Além dos bombeiros, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) com um médico foi acionada. O caso será registrado na Depac Centro.