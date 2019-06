RIO VERDE DE MATO GROSSO Professora suspeita de abusar de 11 crianças em creche é presa em MS Mulher foi presa temporariamente após laudo médico comprovar abuso

Os casos estão sendo investigados pela delegacia de Polícia Civil do município Foto: Reprodução/Campo Grande News

Foi presa na tarde de ontem (25), a professora de 45 anos, que não teve nome divulgado, ela é suspeita de abusar de aproximadas 11 crianças, em uma creche do município de Rio Verde de Mato Grosso (MS). As investigações tiveram início após denúncias dos pais de uma criança de 3 anos, no início deste mês. Eles foram até a delegacia do município, onde informaram as autoridades que a filha, apresentava alteração no comportamento e falou sobre ter sido molestada pela professora.

De acordo com a delegada Andressa Vieira, a vítima disse aos pais, que outras três coleguinhas também eram diariamente molestadas pela professora. “Procuramos os pais dessas vítimas que registraram boletim de ocorrência comunicando o caso”, explicou a delegada ao site Campo Grande News.

A vítima de 3 anos, foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) de Coxim, onde os laudos médicos confirmaram abuso. Com isso, a professora teve prisão temporária decretada pela Justiça.

Após a prisão, outros dois pais de crianças procuraram a Polícia Civil, relatando situações semelhantes. Ao todo, onze denúncias foram confirmadas. “Ontem nós encaminhamos outras sete crianças para exames de corpo de delito, sendo que houve comprovação de abusos em quatro delas, todas meninas, e embora nos meninos não tenha sido encontradas alterações físicas, todos eles apresentam mudanças significativas de comportamento”, ressaltou Andressa.

Conforme a delegada, as vítimas serão ouvidas em depoimento especial. Nesses casos é feita representação ao juiz e os depoimentos serão tomados no fórum, e uma sala com psicólogos e assistentes sociais, o depoimento é transmitido por vídeo ao juiz e promotor da infância.

A Polícia Civil orienta os pais que observem o comportamento dos filhos e que diante de qualquer alteração significativa procurem ajuda especializada.

*Com informações do Campo Grande News