RECUPERAÇÃO Projeto Florestinha planta 500 mudas nativas doadas pela PMA ao hospital São Julião

Na manhã de quinta-feira (19), as crianças do Projeto Florestinha participaram de um plantio de mudas visando à recuperação de uma área de 23 hectares do hospital São Julião. O Projeto do hospital, em parceria com o Rotary Club, Hospital Regional, PMA, SEMADUR e outros parceiros é realizar o plantio de 20.000 mudas nativas, em uma área ao lado do hospital, que atualmente é de pastagem.

Além de rotarianos, funcionários dos hospitais São Julião e Regional e das crianças do Projeto Florestinha, participaram do plantio, alunos da escola Estadual Delpiano, localizada na área do Hospital São Julião.

Em 33 dias desde o início do Projeto de Recuperação, já foram plantadas 1500 mudas. O hospital espera continuar contando com parceiros, como a PMA que doou a 500 mudas plantadas hoje, para completar o plantio das 20 mil mudas até, pelo menos, o fim do ano que vem, ou em menos tempo. Por ser paralela ao perímetro urbana, a recuperação da área será de fundamental importância para a manutenção e atração de fauna, prevenção a erosões, aumento da área de infiltração para a prevenção de enchentes, bem como vários outros serviços ambientais.

O importante do Projeto é que, todas as espécies plantadas são escolhidas para o possível aproveitamento econômico futuro, em um Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), mantendo a floresta sempre.