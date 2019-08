MAIOR MATADOR DE MS Promotor desmaia, e júri de Nando é cancelado Serial killer também foi socorrido após se auto ferir

Foto: Arquivo/Correio do Estado

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, decidiu cancelar o décimo júri de Luiz Alves Martins Filho, mais conhecido como Nando, 54 anos, que acontecia nesta sexta-feira (23), no Fórum da Capital, na região central. Além do próprio Nando precisar de atendimento médico após começar a se auto agredir, o andamento dos trabalhos foi prejudicado pelo fato do promotor Douglas Oldegardo dos Santos passar mal, desmaiar e precisar de atendimento médico.

Segundo o Tribunal de Justiça, foi uma decisão em conjunto com a Promotoria, defesa de Nando e os próprios jurados.

Santos dissolveu o conselho de setença. Ou seja, será necessária a marcação de outro júri, com novos jurados, em data ainda a ser definida.

Serial killer acusado da morte de mais de dez pessoas na Vila Danúbio Azul, na região norte da Capital, Nando desta vez enfrentaria julgamento pelo assassinato de Eduardo Dias Lima, morto em 2015 por, segundo a polícia, furtar garrafas de vidro.

A decisão de adiar o júri aconteceu após uma sequência de acontecimentos 'estranhos' no Fórum.

Primeiro, Nando, que vinha sendo ouvido por vídeo-conferência, começou a se estapear no rosto dizendo que "era assim que a polícia forçou ele a confessar os crimes." Ele foi retirado do plenário para uma sala, onde bateu diversas vezes a cabeça contra a parede, se cortando e precisando ser socorrido até o pronto-socorro do bairro Tiradentes, na região leste.

Cerca de duas horas depois, por volta das 14h, quando o promotor começou a fazer sua fala final e pedia a condenação de Nando, desmaiou após mal súbito.

Ainda de acordo com o TJ, Douglas Santos já tinha se recuperado e queria as continuação dos trabalhos, alegando ter terminado a sua fala, mas o magistrado entendeu que seria melhor o adiamento.

O TJ ainda vai definir a nova data do júri.

Fonte: Correio do Estado*