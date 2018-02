Jardim Leblon Prontos para sair de viagem família é rendida por ladrões que levam objetos e veículo 'Segundo registro eram quatro criminosos e entraram na residência pulando o muro'

Quatro homens invadiram uma casa e fugiram levando vários objetos e o veículo Fiat Strada Adventure da família, por volta das 22h de ontem, terça-feira (13), na Rua Tupi, no Jardim Leblon, em Campo Grande. As vítimas com idades entre 28 e 31 anos arrumavam as malas para viajar quando foram surpreendidas pelos ladrões.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas relatou que os quatro homens entraram no imóvel pulando o muro. Dois dos quatro bandidos, que aparentavam ser adolescentes, estavam armados.

Eles anunciaram o assalto e as vítimas foram obrigadas a irem para um dos quartos. Elas foram trancadas no cômodo enquanto os bandidos fizeram um limpa no imóvel. Os ladrões fugiram levando a picape e vários objetos como televisores, notebooks e celulares iPhones.

Após o roubo, cerca de 10 minutos depois, um das vítimas derrubou a chave que ficou ao lado de fora e a puxou com um tapete para poder destrancar a porta e sair do cômodo. O veículo ainda não foi encontrado e não não há informação sobre o paradeiro dos assaltantes. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.