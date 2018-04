Proprietário de lanchonete morre ao bater moto em guard-rail na MS-147

Foto: WASHINGTON LIMA - FÁTIMA EM DIA

Um motociclista de 47 anos morreu no neste domingo (15) após sofrer um acidente na rodovia na MS-147, curva da 8ª Linha, próximo a Culturama, distrito de Fátima do Sul.

De acordo com as informações, a vítima seguia pela pista sentido a cidade de Deodápolis, perdeu o controle da direção e bateu no guard-rail. Sendo arremessado fora da pista, morrendo no local. Na pista é possível ver as marcas da frenagem antes da colisão.

A vítima Edson Marcos Sturion, é morador na cidade de Ivinhema, onde é proprietário de uma lanchonete e pastelaria.