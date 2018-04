Moreninhas II Quadrilha de encapuzados cerca van com comerciantes, rouba dinheiro e agride vítimas "Tinha uma criança de 9 anos entre os comerciantes"

Van em que as vítimas seguiam Foto: Reprodução/Osvaldo Nóbrega/ TV Morena

Seis comerciantes com uma criança que seguiam em uma van para fazer compras no Paraguai foram rendidos por assaltantes armados e encapuzados por volta das 3h30 de hoje, quinta-feira (12), na Rua Palmácia, no Bairro Moreninhas II, região sul de Campo Grande. A vítimas foram agredidas e roubadas.

Conforme as vítimas com idades entre 9 e 61 anos, antes mesmo de saírem da cidade, a van foi fechada por um Chevrolet Corsa Wind, de cor prata, com três ocupantes armados, que desceram e anunciaram o assalto. Os criminosos mandaram os comerciantes entregar todo o dinheiro que tinham. Um dos ocupantes foi agredido a coronhadas e teve que tirar a roupa, após dizer que não tinha dinheiro.

Segundo o grupo, um dos assaltantes era muito violento e agredia as vítimas com chutes, socos e coronhadas.Tudo indica que o roubo foi premeditado. Os bandidos sabiam a rotina do grupo. Durante o roubo, segundo a dona da van, os criminosos a chamaram pelo nome. Porém, como estavam encapuzados não foram reconhecidos por ninguém.

Eles só não levaram o aparelho celular da proprietária da van, porque sabiam que se tratava de um iPhone com rastreador. Os autores ainda não foram presos. O caso foi registrado nesta manhã na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.