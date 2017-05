Capital Quadrilha de frigorífico é desarticulada por guarda no Nova Lima

Uma quadrilha com idades entre 19 e 32 anos, foram presos com vários equipamentos do frigorifico Independência, por volta das 23h deste domingo (14), na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, a Guarda Municipal fazia rondas na região, quando abordaram os suspeitos próximo ao Ceinf (Centro de Educação Infantil) Oscar Salazar. Eles estavam em um veículo Gol.

Em vistoria ao veículo os policiais encontraram um cilindro de compressor de ar com placa do frigorifico JBS. Não foram encontradas com eles notas fiscais, nenhuma autorização ou documentação para que o material fosse retirado da empresa.

Em um outro carro, um Logan que seguia atrás do Gol também foram abordados e identificados mais produtos e equipamentos do frigorífico Independência. O grupo foi preso por furto qualificado e encaminhado à delegacia.