Defurv Quadrilha do "falso frete" é presa pela Polícia e caminhões são recuperados "Os criminosos solicitavam fretes, via esquema que envolvia presos da Máxima"

Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu quatro envolvidos a roubos de caminhões no último mês, em Campo Grande. Os suspeitos pertencem a organização criminosa, que conta com detentos do Presídio de Segurança Máxima, conforme a investigação. Outras pessoas com envolvimento no golpe do falso frete também estão na mira da Delegacia Especializada de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos (Defurv).

"Nós registramos cinco roubos de caminhões no último mês, sendo que quatro foram recuperados e um foi para o Paraguai. Agora a investigação continua para localizar outros envolvidos", afirmou ao G1 a delegada Aline Sinott, titular da unidade policial.

Há 3 dias, equipe da Defurv realizou uma ação com apoio da Delegacia Especializada de Repressão à Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e prendeu suspeitos na região oeste da cidade. Já na tarde da última quarta (4), um motorista de 43 anos ficou cerca de 6 horas refém de bandidos.

Em depoimento, ele disse que atua com transporte de carga, sendo que foi acionado por volta das 10h (de MS) para um frete de Campo Grande a Londrina (PR). Conforme a negociação, a vítima carregaria o veículo até um endereço repassado por Whatsapp. Por volta das 16h, o motorista foi até o local, uma área rural de estrada de chão, próximo à BR 262, quando houve a abordagem.

O motorista foi levado para matagal enquanto alguém levou o caminhão para o Paraguai. A vítima ouviu os autores conversando entre si e ao telefone sobre este fato e também foi agredida com socos e chutes, além de ter braços pescoço e pernas amarrados para não fugir. Além do veículo, foi levada a carreta, celular, documentos da transportadora que a vítima trabalha e documentos pessoais. A vítima foi liberada por volta das 22h e os homens fugiram em outro carro que passou para buscá-los.

No dia 28 de março, outra ocorrência. Neste caso, dois homens foram presos. Uma das vítimas é de São Paulo e foi atraída pelo golpe do falso frete ao anunciar o serviço em um site de classificados. O outro fato ocorreu um dia antes e o veículo foi abandonado no bairro Jockey Clube.

Houve cerco policial no bairro Rita Vieira e um adolescente também foi apreendido. O grupo rodava com os pneus estourados, desrespeitaram a ordem de parada e saíram em alta velocidade. A viatura fez o acompanhamento até o momento em que perderam o controle, abandonaram o veículo e entraram em um matagal.

De acordo com a polícia, o homem confessou ter participado do roubo a um caminhão, ocorrido cerca de duas 2 horas antes, no bairro Santo Amaro, em que o dono foi atraído para o local após ser contratado para um frete. A vítima acabou sendo agredida e mantida em cárcere privado. O caminhão roubado foi interceptado na avenida Fábio Zahran. Os casos foram registrados como roubo e roubo pela restrição de liberdade da vítima.