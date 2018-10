Drogas Quadrilha é desarticulada e entreposto de drogas fechado em Dourados

Policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) prenderam quatro pessoas e apreenderam um adolescente na tarde de terça-feira (2/10) em Dourados.

Luciano Ardigo, 30, Lúcio Flávio de Almeida Martins, 21, Roney Alexandre Mendonça, 28 e Simone de Almeida Martins, 27, acabaram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores. Um adolescente de 17 anos foi detido.

Conforme a ocorrência, durante trabalho de investigação, policiais da Defron identificaram conjunto de três residências na Vila Esperança que serviriam de ponto de distribuição de drogas.

Realizado monitoramento no local, investigadores abordaram o menor, saindo do local com dois tabletes de maconha.

Diante dos fatos, os policiais adentraram ao conjunto de residências e abordaram logo na entrada os moradores Roney e Lucio, sendo encontrado com estes um revolver marca Taurus, calibre .32, com numeração raspada e 10 munições do mesmo calibre intactas. Ainda foram encontradas na residência diversas porções de maconha, além de dinheiro e duas balanças de precisão. Roney encontrava-se evadido do sistema prisional.

No mesmo momento outra equipe abordou, na residência vizinha, Simone. Na casa dela havia mais porções de maconha.

Realizado busca na terceira residência, pertencente a Luciano, ex-marido de Simone, os policiais encontraram mais 18 tabletes de maconha que Simone confessou ter escondido no local com consentimento de Luciano.

Diante dos fatos, eles foram encaminhados à delegacia e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores e estão à disposição da Justiça.