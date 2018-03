Nova Campo Grande Quadrilha é presa ao anunciar na OLX objetos roubados na casa de PM 'Logo após o roubo os criminosos já fizeram o anúncio, a vítima que é policial se passou por cliente e pegou o criminosos'

Foto: Reprodução/Saul Schramm

Quatro pessoas foram presas e um adolescente de 17 anos apreendido após furto na casa de um policial militar, no começo da noite de ontem, quarta-feira (28), na Rua 130, no Bairro Nova Campo Grande. O grupo foi preso após a vítima descobrir que os objetos furtados eram anunciados no site de compra e venda OLX, logo após o roubo.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 18h, duas pessoas escalaram o muro da casa e arrombaram uma das portas. Eles reviraram a casa inteira e fugiram levando duas televisões e um notebook. Ao chegar em casa e descobrir o furto, o PM foi consultar o site da OLX - diariamente citado em boletins de ocorrência - e reconheceu um dos seus objetos sendo anunciado.

O policial, então, entrou em contato com a anunciante se passando por cliente, acionou a PM e foi até o endereço onde funciona uma loja de móveis usados, no Jardim Sayonara. Informada sobre a situação, a mulher acabou entregando a quadrilha.

“Eles perceberam que na casa havia um policial, porque viram minhas fardas no armário. Acredito que reviraram todo o armário em busca de armamento. Sorte que carrego comigo”, disse a vítima, que pediu para não ter o nome divulgado. O nome dos envolvidos não foi informado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. (Com CG News).