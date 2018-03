Quadrilha Ã© presa em motel com quase 1 tonelada de maconha

Jardim Campo Alto Quadrilha é presa em motel com quase 1 tonelada de maconha 'A quadrilha foi encontrada após uma denuncia anônima'

Autores foram presos pela PM em motel Foto: Reprodução/PM

Anderson Flores da Silva, 20 anos, Juarez Antonio dos Santos, 39, Diogo Guilherme da Silva Firmino, e Luan de Penha dos Santos, ambos de 21 anos, foram presos na tarde ontem, domingo (18) em um motel na avenida Consul Assaf Trad, Jardim Campo Alto, em Campo Grande, com quase 1 tonelada de maconha. O entorpecente seria levado para o Estado de Goiás.

A quadrilha foi encontrada após uma denuncia anônima. Três equipes policiais foram até o local, onde encontrou um veículo Renault Duster, prata, com ocorrência de roubo em Goiânia, carregado de maconha.

Na busca pelo condutor do veículo, em um dos quartos os policiais encontraram com Anderson que confessou ser o motorista do veículo. Durante a investigação um veículo Fiat Uno, foi abordado ao entrar no local. O carro era conduzido por Juarez e tendo como passageiros, Luan e Anderson e serviria como ‘batedouro’.

Ao serem interrogados os autores informaram que receberam a droga perto de Antônio João e a levaria para Goiânia. A quadrilha receberia R$ 15 mil pelo transporte. O entorpecente pesou 985 quilos, segundo o laudo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Os autores foram presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central.