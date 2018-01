"Ruindo" Quadrilha que roubava casas com Chevette; um é preso e outros três identificados estão foragidos O grupo atuava invadindo residências, durante o dia e ignorando qualquer sistema de segurança

Foto: Divulgação

Começa a 'ruir' a curta "carreira criminosa" dos meliantes, que integram a quadrilha que ficou conhecida a poucos dias na Capital como, a “Quadrilha do Chevette”, que atuava em regiões opostas de Campo Grande. O bando cometia furtos no Carandá Bosque, área da avenida Tamandaré chegando em casas nas Moreninhas. São pelo menos quatro envolvidos e a Polícia Civil considerou os criminosos como "profissionais" em arrombar residências.

Veja o vídeo da ação do criminosos:

Ontem, quinta-feira (18) o responsável pelo transporte da quadrilha, Lucas Rodrigues Godoi, 23 anos, foi preso no bairro Tiradentes em uma força tarefa de policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 4ª Delegacia de Polícia e 3ª DP.

Conforme o delegado Paulo Henrique Sá, a polícia chegou até ele depois que o proprietário do Chevette foi encontrado. “Em uma das filmagens foi possível ver a placa do veículo. Por ela, encontramos o dono do carro, que nos levou ao Lucas”, detalha Paulo.

O proprietário do veículo, que não teve o nome revelado pela polícia alegou que emprestou o carro para Lucas e não sabia dos crimes.

Foragidos

Com a prisão de Lucas, investigadores conseguiram identificar outros três suspeitos: Gustavo Canhete Conceição, o Vó, 21 anos - nas filmagens é o que estava vestido de preto e rindo – e os irmãos Jhon Peter Lucas de Lima, 21 anos, e João Vitor Lucas de Lima, 18 anos. Os três estão foragidos e já possuem passagens pela polícia.

“Por outras filmagens verificamos que eles agiam da mesma maneira arrombando portões com chutes e sem se importar com sistemas de segurança. Os três foragidos já tem passagens por furto o que nos leva a crer que são profissionais neste tipo de crime”, revela o delegado.

Até o momento foram creditados pelo menos cinco casas em diferentes bairros que foram alvo da quadrilha. O próximo passo, de acordo com Paulo Sá, é ainda nesta tarde sair em busca dos foragidos e também tentar encontrar o que foi levado das residências.

Como Lucas ainda não foi ouvido não há detalhes sobre o que a quadrilha fazia com os itens furtados.

Chevette

O Chevette utilizado por criminosos era emprestado. A polícia chegou até Lucas [o preso], através da placa. Foto:Reprodução/Câmeras de vigilância

O veículo foi encontrado em uma favela, localizada no Jardim Panamá e está apreendido no pátio da 3ª DP. Conforme o delegado, a polícia também apura como o veículo foi parar na mão dos criminosos. “Verificamos que o carro foi passando de mão e mão o que é comum em se tratar de veículos antigos”, adianta.