Jardim Tarumã Quadrilha rende família, faz refém cadeirante e idoso e abandona veículo roubado no matagal 'Ele estava com a família quando três bandidos anunciaram assalto, no Jardim Tarumã'

Foto: Reprodução/TV Morena

Bandidos renderam uma família na noite de ontem, quinta-feira (1º), em Campo Grande, e levaram um idoso cadeirante e um carro. O veículo e o homem de 68 anos já foram encontrados, mas os suspeitos, não.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma criança, uma mulher de 42 anos e uma idosa de 61, saíam de um centro espírita no Jardim Tarumã quando foram abordados por três assaltantes com armas de fogo. A família já estava no carro no momento do assalto.

Os bandidos falaram em levar o veículo com todos dentro, mas, a mulher disse sobre a criança e então os suspeitos roubaram o carro e levaram somente o idoso junto.

Aproximadamente uma hora depois a família foi avisada de que o idoso havia sido encontrado em um campo atrás do posto de saúde do Jardim Tarumã e já estava bem.

No início da manhã desta sexta-feira (2), o carro foi encontrado abandonado no bairro Dom Antônio Barbosa, com a cadeira do idoso, objetos das vítimas e aparentemente sem danos. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma.