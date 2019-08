ABIGEATO Quadrilha suspeita de comprar gado roubado e vender vai parar na lista da Interpol Caseiro que vive em MS é ameaçado por criminosos

Mulher está foragida Foto: Reprodução/Compre Rural

No Centro-Oeste brasileiro uma das principais problemáticas na área rural é o abigeato, palavra que classifica na justiça o crime de roubo de gado. A pouco mais de 1 ano os casos eram recorrentes Ribas do Rio Pardo (MS), até que uma quadrilha foi presa em flagrante após deixar dois caminhões carregados com gado no local. No entanto, há ainda ações de criminosos na região.

O site MS Notícias esteve em um propriedade rural a pouco mais de 50 quilômetros do município, onde o caseiro vive o pavor de até ser ameaçado pelos criminosos. “Já fui ameaçado lá na cidade, até procurei a polícia, mas eles disseram que não era bem uma ameaça. O cara falou para eu ficar experto”, disse o caseiro que teve identidade preservada.

ESTADO VIZINHO

Hélder Araújo foi preso em casa em Nova Crixás (GO). Foto; Reprodução

Em Goiás, foi preso o líder religioso, Hélder Araújo é suspeito de chefiar uma quadrilha que vendia gado, recebia o pagamento e não entregava os animais. Ele foi preso em 27 de julho. Até o momento, três vítimas foram ouvidas pela Polícia Civil.

Segundo o site local Compre Rural, o delegado Carlos Caetano, da 4ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia (GO), Araújo realizava reuniões em sua casa com médicos e empresários da capital.

Conforme investigações, uma espécie “circo” junto aos suspeito Luis Marcos da Silva e Neire Monteiro foi montado para enganar os compradores. “Eles mandavam fotos de gado marcado a ferro e áudios. Estavam enrolando desde dezembro”, disse.

Essa é Neire, suspeita considerada foragida internacional. Foto: Reprodução

Na terça-feira (20/08), Luis Marcos foi preso no município goiano de Nova Crixás. Já a suspeita Neire está para Londres, na Inglaterra, ela é considerada foragida e segundo o delegado, será incluída na lista da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). As contas dos suspeitos foram bloqueadas pela Justiça de Goiás.

Esse é Luis Marcos, que já foi preso. Foto: Reprodução.

Com isso, o caso dos ladrões de gado saltou a mídia internacional. No caso dos compradores de do líder religioso, o prejuízo estimado foi de R$ 1,5 milhão, ainda são verificadas se há mais vítimas. A defesa do líder religioso alega que ele também foi vítima de golpe e que é inocente.

MORTOS NO CAMPO

Há vários modos de roubo de gado sendo praticados no Centro-Oeste. Conforme revelou o caseiro que falou com MS Notícias em Ribas do Rio Pardo, o gado pode ser carregado morto ou vivo. “Às vezes eles trazem aqueles corredores de desmontar, igual de rodeio, eles fazem mangueiros no meio do nada, com ‘brete’ para subir os bichos no caminhão”, detalhou.