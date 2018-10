Nova Andradina Quatro homens foram presos contrabandeando 32 mil óculos em MS Entrega tinha como destino o terminal rodoviário de Barra Funda, em São Paulo

Mercadorias estavam no bagageiro de dois ônibus Foto: Reprodução/PM

Quatro homens foram flagrados em Mato Grosso do Sul com 32 mil óculos contrabandeados do Paraguai que seriam entregues em São Paulo. O flagrante foi na tarde de terça-feira (10), em Nova Andradina, a 288 quilômetros de Campo Grande.

Conforme a Polícia Militar (PM), os quatro homens eram passageiros de dois ônibus de turismo. As mercadorias estavam nos bagageiros externos.

Os responsáveis pelas mercadorias disseram aos policiais que são moradores em Nova Alvorada do Sul, foram contratados por uma mulher e receberiam dinheiro para entregá-las no terminal rodoviário de Barra Funda, em São Paulo.

As mercadorias serão encaminhadas à Receita Federal.