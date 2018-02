Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-267 Durante os trabalhos de resgate o trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos da rodovia.

Foto: Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na noite deste domingo (4) na BR-267, próximo ao Frigorífico Marfrig, em Bataguassu.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 36, próximo ao frigorífico Marfrig, quando o Fiat/Uno placas de Bataguassu, colidiu em cheio na traseira de uma carreta, quando seguia pela rodovia em direção a Nova Casa Verde.

De acordo com o condutor da carreta, o mesmo teria diminuído a velocidade e praticamente parado em meio à rodovia e ligado toda a sinalização do veículo, após perceber que um boi se encontrava em meio à pista de rolamento. Ainda no mesmo momento um VW/Salveiro, placas de Bataguassu, que seguia em direção a Bataguassu, conduzida por uma mulher de 55 anos, acabou não vendo o animal, nem percebendo os demais caminhoneiros sinalizarem, vindo ela a colidir em cheio com o Boi, destruindo a parte parcialmente a frente do veículo.Nesse momento o Uno, que seguia em direção a Nova Casa Verde, acabou colidindo em cheio com a traseira da carreta, rodando em meio à rodovia, parando no sentido contrário de direção.

No uno seguia quatro ocupantes, ficando uma mulher e uma criança, presas no interior do veículo, sendo socorridas pelos bombeiros, já os outros dois ocupantes, um homem e uma jovem, já estavam fora do veículo quando os militares chegaram ao local.

Já na saveiro que, seguia a condutora e um homem de 60 anos, ambos moradores no Assentamento Santa Clara e seguia para Presidente Epitácio (SP). Eles não chegaram a se ferir com o acidente, e não chegaram a ser encaminhados ao Pronto Socorro Municipal.

Já o carreteiro, um homem de 59 anos, contou que saiu de Assis (SP) e seguia com destino a Cuiabá (MT).

Equipes da PRF (Policia Rodoviária Federal) estiveram no local realizando os levantamentos de praxe. Mesmo com o impacto da colisão, o animal fugiu para em meio a vegetação, não sendo mais localizado.

Durante os trabalhos de resgate o trânsito chegou a ficar interditado nos dois sentidos da rodovia.