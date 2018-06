Capital Quatro são presos após marido ouvir esposa sendo sequestrada "A vítima e o esposo estavam ao telefone"

Quatro rapazes foram presos na madrugada desta quinta-feira (28), em Campo Grande, suspeitos de sequestrarem uma mulher para roubar a caminhonete dela e levar para a Bolívia. O marido dela foi quem avisou a polícia sobre o crime.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, de 37 anos, saiu da igreja por volta das 22h30 e seguia para casa quando o celular descarregou e ela parou no orelhão para falar com o marido, na avenida Marechal Deodoro.

Enquanto a mulher falava com o marido, foi rendida por dois bandidos, um deles com arma de fogo. Do outro lado da linha, o esposo ouviu a abordagem e avisou a polícia.

Os bandidos foram localizados com a vítima na caminhonete, na saída para Sidrolândia. Foram presos Dhionicklei Walta da Silva, 28 anos, Gleyson de Souza Rocha, 20 anos, Luis Henrique Gonçalves Brauna, 20 anos, e Thiago Amarilho Ramos, 22 anos, sendo Dhionicklei disse que era o responsável por coordenar o roubo e quem levaria sozinho o veículo para a Bolívia. Todos receberiam dinheiro.

Conforme o registro policial, a vítima foi rendida pelos dois suspeitos mais novos. Um deles gritava ameaças de morte para ela. Os assaltantes falavam ao telefone com outra pessoa, pediram corda e cigarro, andaram por várias ruas e pegaram os dois outros envolvidos na avenida Mascarenhas de Moraes.

O grupo foi autuado por posse ou porte de arma, roubo qualificado pela restrição de liberdade da vítima, pelo concurso de pessoas, associação criminosa e emprego de arma de fogo.