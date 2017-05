Três Lagoas 'Quebra-cabeça': homem é encontrado morto, dois são suspeitos e 'Maranhão' é citado

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Três Lagoas distante 338 quilômetros de Campo Grande, depois de encontrarem um homem morto em uma calçada.

Identificado como sendo Alquimar da Silva Arcebispo (37), o corpo foi localizado por volta das 22 horas da quarta-feira (3). Ao chegarem ao local, os militares encontraram Alquimar caído na calçada com ferimentos na cabeça, e pescoço.

De acordo com a polícia, havia marcas de sangue na entrada do portão de uma residência, onde segundo informações morava a vítima e outros dois homens, identificado apenas como Adilson e Carlos. Ainda segundo o registro, a polícia identificou sangue também nos fundos da residência e o mato estava amassado ao redor da casa, onde possivelmente o corpo teria sido carregado pelos autores. Na residência garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas e o par de um dos chinelos da vítima.

Os policiais recolheram ainda do loca um pedaço de madeira com sangue e um pano, que podem servir para a perícia iniciar as investigações. Testemunhas ainda afirmaram que por volta das 22 horas, uma terceira pessoa identificada como ‘Maranhão’ estava com uma corrente e cadeados no pescoço com marcas de sangue.

O caso é investigado pela polícia e o caso registrado como homicídio simples.