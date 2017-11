Radialista e ameaçado de morte na fronteira

O radialista e jornalista Edicarlos Oliveira, da “Radio Alto Paraguay FM 99,9” foi ameaçado de morte por integrante do crime organizado, fato ocorreu durante o ultimo final de semana quando recebeu via mensagens do aplicativo “Whatsapp” uma mensagem de voz onde o pistoleiro do crime organizado comunicava que o dele estava guardado seguido de imagens na que aparecia a mão do pistoleiro segurando um revolver da marca Taurus do calibre 38 niquelado com numero de serie F407034 com silenciador, com a qual tentava intimidar o radialista e jornalista da emissora radial.

O mesmo imediatamente comunicou o fato as autoridades do Mato Grosso do Sul, pela que agentes do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil iniciaram um acompanhamento do caso e segundo informações a fim de identificar o autor da ameaça e realizar a sua prisão de forma imediata e assim chegar aos mandantes.

A ameaça contra o radialista e jornalista Edicarlos Oliveira deixou a classe de comunicadores indignados pela que cobraram das autoridades da segurança publica uma rápida investigação e a prisão do autor e dos mandantes do ato covarde de ataque contra o comunicador residente na cidade de Porto Murtinho na fronteira com a cidade paraguaia de Carmelo Peralta, onde agentes da Divisão de Homicídios da Policia Nacional do Paraguai já se encontram investigando o caso.