Radiopatrulha prende homem furtando picanha em supermercado.

No dia (08/11) por volta das 19h50min, policiais militares da Radiopatrulha prenderam homem furtando peças de carne do tipo picanha em um supermercado na avenida Clodoaldo Garcia.

A guarnição foi acionada via COPOM (Central de Operações da Polícia Militar) a deslocar no endereço citado, onde em um supermercado o solicitante presenciou um homem passando pelos caixas com varias sacolas na mão que não efetuou o pagamento, sendo assim, este foi abordado no estacionamento do estabelecimento comercial, e quando questionado sobre o pagamento das mercadorias, o autor confessou que estaria furtando os produtos em sua posse.



No interior das sacolas foram encontradas 05 (cinco) peças de picanha com valor total de R$345,00. Diante do exposto o autor foi conduzido ate e entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para providências cabíveis.