Capital Rapaz é baleado durante "bate-boca" por droga 'O suspeito sacou uma arma e atirou no tornozelo esquerdo da vítima'

Um homem de 38 anos foi baleado na madrugada desta quinta-feira (5), em Campo Grande, durnate briga por droga.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima disse à polícia que consumia droga com o suspeito quando em um determinado momento brigaram por causa da divisão do entorpecente.

O suspeito sacou uma arma e atirou no tornozelo esquerdo da vítima, que foi socorrida para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, consciente e orientada.

O homem baleado tem várias passagens pela polícia. O suspeito não foi localizado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo.