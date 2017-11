Capital Rapaz é esfaquedo e se arrasta até a casa do pai pedindo socorro "Os motivos do crime ainda não foram revelados pela Polícia"

Jovem de 18 anos foi esfaqueado enquanto dormia na casa de uma colega. O caso aconteceu por volta das 20h40 de ontem (26), em Campo Grande. Caio Cardoso foi ferido com três golpes de faca, sendo dois no braço e um no abdômen. Ele foi socorrido e levado à Santa Casa.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que dormia na casa de um colega, quando foi surpreendido pelo autor identificado apenas como Diego. Ele conseguiu escapar com a ajuda do amigo e mesmo ferido foi para a residência do pai, onde pediu ajuda. O local onde ocorreu o crime não foi informado pela polícia.

Caio não soube dizer a polícia o que teria motivado a tentativa de homicídio. O estado de saúde dele ainda não foi informado pela unidade de saúde. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.