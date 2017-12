Rapaz é preso após perseguir e tentar matar grupo de amigos

Rapaz de 26 anos foi preso na madrugada deste domingo (31), no bairro Coophavila, em Campo Grande, suspeito de perseguir e tentar matar um grupo de cinco amigos. As vítimas afirmaram não conhecer o jovem.

De acordo com a polícia, os amigos estavam em uma tabacaria e viram quando o suspeito chegou em frente ao local e ficou olhando para eles.

Após alguns minutos, o grupo foi embora, sendo três em motos e dois irmãos em um carro. O suspeito, que também estava em uma moto, perseguiu o grupo, deu coronhada e atirou contra os veículos.

O motorista do carro, de 26 anos, foi baleado no peito e no pescoço e levado para Santa Casa. O irmão dele ficou machucado, mas não precisou de atendimento médico.

As vítimas passaram em frente a uma unidade da polícia, avisaram aos militares que conseguiram prender o suspeito. Com ele foi apreendida uma pistola que havia sido furtada de um empresário.

Segundo a polícia, o suspeito resistiu à prisão e precisou de atendimento médico. Na unidade de saúde gritava e tentava sujar os policiais com sangue.

O suspeito foi autuado por duas tentativas de homicídio, duas lesões corporais, uma receptação e um porte ilegal de arma de uso permitido.

Conforme a polícia, o rapaz tem ficha criminal por cinco tentativas de homicídio, três homicídios e já foi três vezes alvo de atentado.