Rapaz é preso com drogas e armas que entregaria em Minas Gerais Prisão foi feita pela PRF na terça-feira (24), ma BR-267, em Nova Andradina.

Rapaz de 22 anos foi preso terça-feira (24), em Mato Grosso do Sul, com drogas, armas e munições que entregaria em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele era passageiro de um ônibus e ficou nervoso durante abordagem.

A PRF abordou o ônibus que o suspeito viajava na BR-267, em Nova Andradina, a 288 quilômetros de Campo Grande. Dois cães farejaram os bagageiros do veículo e indicaram a presença de entorpecentes em duas mochilas.

O responsável pelas mochilas ficou nervoso e foi contraditório nas respostas sobre a viagem. Os policiais abriram as bolsas e dentro encontraram 11 tabletes de maconha e duas embalagens à váculo de skunk, que é uma droga derivada da maconha, só que mais forte.

Conforme a PRF, nas mochilas havia ainda um revólver calibre 38, um calibre 32 e duas caixas de munições, totalizando 100. A maconha pesou 12,4 quilos e o skunk, 498g.

Ainda segundo a polícia, o rapaz contou que foi contratado para pegar duas mochilas em Campo Grande e levar para Belo Horizonte, onde receberia dinheiro.