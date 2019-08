ÁLCOOL E DIREÇÃO Rapaz é preso por dirigir bêbado após causar acidente com vítima em Campo Grande e tentar fugir O jovem de 20 anos não quis fazer o teste de alcoolemia.

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um rapaz de 20 anos foi preso na noite de segunda-feira (5), em Campo Grande, por dirigir bêbado, após avançar o sinal vermelho, bater em outro carro, deixar uma pessoa ferida e tentar fugir.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o acidente foi testemunhado por um policial militar em folga que estava no carro atrás do que foi atingido e por uma outra pessoa que também seguia na via.

Segundo relato das testemunhas à polícia, o rapaz passou no sinal vermelho no cruzamento da avenida Mato Grosso com a rua Arthur Jorge, bateu em outro carro e fugiu do local.

Um homem de 50 anos ficou ferido, foi levado pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular e teve alta na madrugada desta terça-feira (6).

O policial foi atrás do rapaz, o abordou e chamou uma equipe de serviço. Os militares observaram que ele tinha indícios de embriaguez como odor etílico, desordem nas vestes e estava disperso.

O jovem não aceitou fazer teste de alcoolemia e os policiais então fizeram o Auto de Constatação de Embriaguez. No local do acidente foram encontrados copos descartáveis com bebida alcoólica.