Rapaz Ã© preso suspeito de estuprar sobrinha de 6 anos

Abuso sexual Rapaz é preso suspeito de estuprar sobrinha de 6 anos 'Caso aconteceu na Reserva Indígena de Dourados'

Rapaz de 18 anos foi preso na tarde de ontem, quinta-feira (1/3) em Dourados por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente da sobrinha de 6 anos na Reserva Indígena de Dourados.

Conforme relatado à polícia pela mãe da menina, no dia anterior ela pediu para que a filha fosse até a casa do tio buscar mistura para o almoço. Ao chegar no local, o jovem teria inserido o dedo em sua vagina.

Ao retornar, a vítima começou a reclamar de dor. Encaminhada para avaliação médica na própria Reserva, a mulher foi orientada a levar a menor até o Hospital Universitário, onde foi constatada lesão.

Liderança indígenas realizaram a prisão do rapaz, identificado como Nogueira e entregou a policiais militares da Força Tática.

Apresentado no 1º Distrito Policial, permanece preso em flagrante no local até o término das investigações.