Dourados Rapaz encontrado morto e amarrado é identificado

Foto: Osvaldo Duarte

Foi identificado como Douglas Sarat de Moraes, 18 anos, o rapaz encontrado morto e ‘desovado’ com mãos e pés amarrados na manhã deste domingo (29) em estrada que liga os bairros Estrela Verá e Jardim Guaicurus.

De acordo com informações repassadas ao Dourados News, o rapaz pode ter sido vítima do Tribunal da Morte, julgamentos onde a decisão é tomada por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Em Mato Grosso do Sul esse tipo de crime já vitimou várias pessoas, inclusive em Dourados, quando em março deste ano um vídeo mostra um detento da PED (Penitenciária Estadual de Dourados) relatando o domínio da facção no Estado. Momentos depois o corpo do preso foi encontrado enforcado no presídio.

O CASO

Douglas Sarat Moraes foi encontrado por populares na manhã deste domingo (29) com as mãos e os pés amarrados com corda de náilon.

Ele foi executado com tiro na cabeça que transfixou o rosto. O corpo foi encontrado em estrada que liga os bairros Estrela Verá e Jardim Guaicurus.