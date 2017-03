Ficha extensa Rapaz morto em conveniência à golpes de facão tinha 97 passagem pela polícia

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Identificado como sendo Domingos Henrique Vital da Silva (18), o jovem que foi espancado e morto com 14 golpes de faca dentro da conveniência de um posto de combustíveis, na Avenida Calógeras com a Rua 26 de Agosto, no Centro de Campo Grande.

O crime aconteceu na madrugada da terça-feira (14). Dois homens são suspeitos de ter cometido o assassinato. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Segundo a polícia, a ficha de Domingos era extensa. Todos os crimes cometidos por ele foi na adolescência.

O jovem tinha 97 passagens por atos infracionais equivalentes a calúnia, porte de arma, violação de domicilio, lesão corporal, violência doméstica, ameaça, furto e furto qualificado.

Consta que 90% dos registros foram por furto. Entre os 14 e 17 anos, Domingos teve problemas com a polícia pelo menos duas vezes por mês. Todos os casos foram registrados no município de Coxim.