AirAsia Recém-nascido é encontrado morto dentro de banheiro de avião A criança estava enrolada em um papel higiênico e, segundo a imprensa local, a mãe, de 19 anos, entrou em trabalho de parto prematuramente

Foto: © Lai Seng Sin/Reuters

Um recém-nascido foi encontrado morto por comissários de bordo da companhia aérea AirAsia durante um voo que tinha a Índia como destino. A criança estava enrolada em um papel higiênico e, segundo a imprensa local, a mãe, de 19 anos, entrou em trabalho de parto prematuramente. As informações são do portal Metrópoles.

A tripulação achou o bebê no momento em que se organizada para o pouso. A polícia foi acionada e prendeu a mulher, que é lutadora, e ia para uma competição. A empresa comunicou à diretoria do Departamento de Aviação Civil do país e disse que “está auxiliando nas investigação e cooperando com todos os envolvidos”.