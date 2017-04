Caarapó Repórter é preso após divulgar em 'tempo real' operação da Polícia Militar em Caarapó

O repórter Mauro Ribas, de 53 anos, foi preso pela PM (Polícia Militar) neste sábado (8) após divulgar em "tempo real" uma operação policial – Blitz - realizada na área central de Caarapó.



Ao fotografar os policiais em ação, ele alegou ser da imprensa, mas em seguida publicou as imagens no WhatsApp e no Facebook com alerta para o local da fiscalização.



Denunciado, Ribas acabou preso por atentar contra a segurança ou funcionamento da atividade policial, num crime tipificado pelo artigo 265 do Código Penal. Nas publicações feitas por ele e obtidas pela polícia, são feitos alertas sobre a blitz na praça central da cidade e em quais ruas estavam as viaturas.



De acordo com a assessoria de comunicação da PM, a atitude do cidadão colocava em risco a segurança dos policiais e da população em geral.



“Com a informação e as provas coletadas, a equipe iniciou as diligências em busca do autor, que foi localizado e detido com base no art. 265 do Código Penal, identificando-se como membro da imprensa, contudo sem possuir qualquer documentação que comprovasse tal afirmação”, destacou a corporação.



Mauro Ribas, conhecido na cidade por suas polêmicas, já foi repórter do portal Alô Caarapó e também comentarista na rádio Caarapó FM. Ele relatou que não fez as publicações por mal e que estaria apenas divulgando o trabalho policial, como, segundo ele, faz diariamente na em sua rede social.



“A Polícia Militar alerta sobre os riscos de tais atitudes, pois comprometem significativamente os resultados pretendidos pelas forças policiais, pondo em perigo toda a sociedade ao alertar eventuais criminosos sobre a localização e as ações desenvolvidas pelas equipes policiais”, destacou o 3º BPM.