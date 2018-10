3º BPM Restante do grupo que fez casal refém em Dourados é preso

Policiais militares da Força Tática do 3º BPM fizeram na madrugada dessa segunda-feira(1) a prisão de dois homens, ambos residentes na Aldeia Indígena Bororo em Dourados, pelo crime de roubo.

O caso ocorreu por volta das 00h20, após denúncia de que os acusados estariam realizando um roubo em um deposito de recicláveis localizado ao lado da reserva indígena de Dourados, sendo quem com a chegada da equipe policial foi constatado que os acusados estariam prendendo alguns funcionários da empresa, momento em que correram para um matagal na região, fugindo da ação policial e posteriormente sendo detidos.

Conforme o relato das vítimas, a dupla teria quebrado a porta do local e adentrado fazendo as pessoas que lá estavam com reféns e ameaçando-os de morte. Os acusados lançaram fogos de artificio dentro da residência como forma de promover medo as pessoas que lá estavam.

Foi subtraído da empresa, um veículo VW Polo de cor cinza, que conforme relatado pelo plantão do CIOPS, um grupo de indígenas estaria oferecendo a devolução do veículo pela liberdade da dupla que foi presa.

No local foram apreendidos uma faca e vários fogos de artifício, usado pelos criminosos.

Já por volta das 12h, a equipe foi acionada novamente para deslocar a empresa, devido a um grupo de indígenas ter invadido novamente e roubado objetos dos funcionários. Nessa ação foram presos seis homens pelo crime de roubo, cárcere privado e danos.

No local a equipe policial visualizou um grupo de aproximadamente 20 pessoas ameaçando as vítimas de posse de facas, fogos de artificio, foices e flechas, enquanto carregavam um caminhão e quando iniciaram a ação o grupo fugiu e adentrou a mata nas proximidades. Dois deles avançaram rumo a guarnição de posse de fogos de artificio e armas brancas, sendo contido pelos policiais.

O veículo roubado na madruga foi recuperado com os acusados.Todos os envolvidos foram encaminhados a Delegacia.